IL CASO

Violenza sessuale di gruppo: chiesti 10 anni per il sollevatore Antonino Pizzolato

Il bronzo olimpico di Parigi è imputato insieme ad altre tre persone per un episodio accaduto a Trapani nel 2022

di Redazione
06 Dic 2025 - 12:09
© Getty Images

© Getty Images

La Procura di Trapani ha chiesto la condanna a dieci anni di reclusione del campione di sollevamento pesi Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi 2024, accusato di violenza sessuale aggravata di gruppo. Stessa pena, riportano i quotidiani la Sicilia e Giornale di Sicilia, è stata sollecitata per gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Le richieste di condanna sono state condivise dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Nicola Pellegrino. Al centro del procedimento le accuse di abusi che sarebbero stati commessi nel luglio del 2022 a Trapani su una turista finlandese conosciuta in un ristorante assieme ad altre sue connazionali.

Secondo i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i quattro, in un residence, avrebbero avuto con lei rapporti sessuali contro la volontà della vittima. La violenza si sarebbe interrotta quando la giovane, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo. Per la pm Giulia Sbocca "nessun elemento è emerso durante il processo in grado di provare l'esistenza di un consenso". Il processo è stato aggiornato a gennaio e riprenderà con le arringhe delle difese.

