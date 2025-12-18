Manchester, chiude dopo 7 anni il ristorante di Guardiola: "Costi insostenibili"

Di seguito il messaggio integrale pubblicato sulla pagina del locale: "Dopo attenta riflessione, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere definitivamente le porte di Tast il 20 dicembre 2025. Tast è stato costruito sulla passione, il talento e l'impegno di un team eccezionale e vorremmo innanzitutto ringraziare ogni singola persona che ha lavorato con noi nel corso degli anni. La vostra creatività, attenzione e professionalità sono state il cuore di Tast. Ai nostri affezionati clienti: grazie per aver scelto di cenare con noi, festeggiare con noi e sostenerci. La vostra fiducia in Tast ci ha permesso di rimanere in attività per sette anni ed è stato un privilegio accogliervi nella nostra casa. Come molti nel settore dell'ospitalità, abbiamo affrontato condizioni commerciali eccezionalmente difficili e un aumento dei costi. Ma il sostegno incondizionato dei nostri azionisti e la dedizione del nostro team ci hanno permesso di superare questi ultimi sette anni. Soprattutto, siamo orgogliosi di aver potuto condividere un po' della Catalogna, la nostra amata terra, con la gente di Manchester. Da oggi fino al nostro ultimo servizio, il 20 dicembre, non vediamo l'ora di darvi il benvenuto e di celebrare ciò che Tast ha sempre rappresentato: ottimo cibo, persone fantastiche e momenti indimenticabili condivisi attorno a un tavolo".