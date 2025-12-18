Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altre notizie
IL LOCALE

Manchester, chiude dopo 7 anni il ristorante di Guardiola: "Costi insostenibili"

Il ristorante catalano del tecnico del City nel cuore di Manchester chiude dopo 7 anni

di Redazione
18 Dic 2025 - 15:33

In campo le cose stanno tornando ad andare per il verso, fuori però continuano i problemi per Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ora perde anche ai fornelli: il suo ristorante di cucina catalana a Manchester chiude i battenti dopo sette anni.  L'annuncio - pubblicato su Instagram - cita "condizioni commerciali eccezionalmente difficili".

Di seguito il messaggio integrale pubblicato sulla pagina del locale: "Dopo attenta riflessione, abbiamo preso la difficile decisione di chiudere definitivamente le porte di Tast il 20 dicembre 2025. Tast è stato costruito sulla passione, il talento e l'impegno di un team eccezionale e vorremmo innanzitutto ringraziare ogni singola persona che ha lavorato con noi nel corso degli anni. La vostra creatività, attenzione e professionalità sono state il cuore di Tast. Ai nostri affezionati clienti: grazie per aver scelto di cenare con noi, festeggiare con noi e sostenerci. La vostra fiducia in Tast ci ha permesso di rimanere in attività per sette anni ed è stato un privilegio accogliervi nella nostra casa. Come molti nel settore dell'ospitalità, abbiamo affrontato condizioni commerciali eccezionalmente difficili e un aumento dei costi. Ma il sostegno incondizionato dei nostri azionisti e la dedizione del nostro team ci hanno permesso di superare questi ultimi sette anni. Soprattutto, siamo orgogliosi di aver potuto condividere un po' della Catalogna, la nostra amata terra, con la gente di Manchester. Da oggi fino al nostro ultimo servizio, il 20 dicembre, non vediamo l'ora di darvi il benvenuto e di celebrare ciò che Tast ha sempre rappresentato: ottimo cibo, persone fantastiche e momenti indimenticabili condivisi attorno a un tavolo".

 

Tast Catala, il ristorante nel cuore di Manchester fondato nel 2018 da Guardiola con lo chef stellato Paco Pérez, prometteva l'autentica esperienza catalana: piatti da condividere su tre piani di gusto. Negli anni aveva ospitato centinaia di clienti e occasioni memorabili, tra tapas e partite in tv. Sia i tanti trionfi inglesi di Pep, ma anche la sua recente flessione. Almeno in termini di risultati sportivi, e fatturato enogastronomico. 

manchester
pep guardiola
ristorante

I più visti di Sportmediaset

Elisabetta Canalis allo scoperto: sui social la prima foto con il nuovo fidanzato

Sydney Sweeney "sul ring" di Sports Illustrated: copertina iconica

Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio

Da Lookman a N'Dicka, tutti i calciatori di Serie A convocati in Coppa d'Africa

Diletta Leotta incinta, a Fuoriclasse il debutto del pancione in tv

Campello-Morata, è di nuovo crisi. In Spagna sono sicuri: "C'è una terza persona"

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:41
Contro il Bologna Chivu lancia Martinez. Calhanoglu recupera, ma si ferma Carlos Augusto
15:33
Guardiola vince in campo ma perde... in cucina: chiude il ristorante Tast. "Costi insostenibili"
Doncic, ebike per Natale
15:28
Doncic, ebike per Natale
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere