Elisabetta Canalis allo scoperto: sui social la prima foto con il nuovo fidanzato

15 Dic 2025 - 07:30
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia e non si nascondono più. Dopo mesi di voci, indiscrezioni e alcune foto paparazzate, l'ex velina ha fatto con una tenera foto gli auguri di buon compleanno ad Alvise Rigo, ex rugbista: i due sono ritratti in un selfie, abbracciati e sorridenti in motorino a Milano. Nessun atteggiamento compromettente, ma sicuramente la foto conferma un rapporto intimo tra la 47enne showgirl e il neo 33enne attore e personal trainer. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante la registrazione di un reality show a tema sportivo ed è nata un'intesa speciale, quella postata dall'ex velina è la prima foto ufficiale insieme.

elisabetta canalis

