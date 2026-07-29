"Icardi non può lasciare l'Argentina": la decisione del Tribunale nella guerra con Wanda Nara

Il tribunale dei minori, con un provvedimento d'urgenza, ha deciso di disporre il divieto di uscita dal paese (l'Argentina) del 33enne attualmente svincolato dopo l'avventura con il Galatasaray. Divieto che, si legge nella nota, resterà valido finché Icardi non sottoscriverà il documento necessario relativo alle sue due figlie, Isabella e Francesca. Insomma il bomber, che ha festeggiato sui social una vittoria in un tribunale italiano riguardante l'assegno di mantenimento sempre con al centro Wanda, è alle strette.