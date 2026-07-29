"Icardi non può lasciare l'Argentina": la decisione del Tribunale nella guerra con Wanda Nara

Dimenticatevi le serie americane o turche: le faccende che ormai vedono al centro Mauro Icardi e Wanda Nara nascondono colpi di scena uno dietro l'altro come una vera e propria telenovela. L'ultima battaglia tra i due ex riguarda il rientro in patria della 39enne con i cinque figli, bloccata in Italia a causa di una firma (mancante) dell'ex attaccante. A distanza di poche ore ecco arrivare la decisione a sorpresa direttamente dall'Argentina.
Il tribunale dei minori, con un provvedimento d'urgenza, ha deciso di disporre il divieto di uscita dal paese (l'Argentina) del 33enne attualmente svincolato dopo l'avventura con il Galatasaray. Divieto che, si legge nella nota, resterà valido finché Icardi non sottoscriverà il documento necessario relativo alle sue due figlie, Isabella e Francesca. Insomma il bomber, che ha festeggiato sui social una vittoria in un tribunale italiano riguardante l'assegno di mantenimento sempre con al centro Wanda, è alle strette.