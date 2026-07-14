L'ex Inter e Milan Dario Simic arrestato in Croazia: l'accusa di corruzione

L'ex calciatore Dario Simic è stato arrestato in Croazia nell'ambito di un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella realizzazione di un campeggio a Tisno. La notizia è stata riportata dalla stampa croata, secondo cui insieme all'ex difensore di Inter e Milan sono stati fermati anche un ex funzionario dell'amministrazione regionale del turismo e un imprenditore del posto.
L'accusa
L'indagine si concentra sul rilascio delle autorizzazioni edilizie relative alla struttura ricettiva. Secondo quanto emerso dagli accertamenti degli investigatori, tra il 2020 e il 2021 sarebbero stati concessi permessi nonostante una parte delle aree interessate fosse classificata come non edificabile e non rispondente ai requisiti urbanistici previsti dalla legge. Gli inquirenti ipotizzano che tali autorizzazioni possano essere state ottenute attraverso presunti episodi di corruzione. L'inchiesta è tuttora in corso e la posizione degli indagati resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Simic, la carriera
Dario Šimić ha costruito gran parte della sua carriera in Italia, dove ha militato per dieci stagioni tra Inter e Milan. Arrivato in nerazzurro nel gennaio 1999 dalla Dinamo Zagabria, ha vestito la maglia dell'Inter fino al 2002 prima di trasferirsi ai rivali del Milan. In rossonero è stato impiegato sia come terzino destro sia come difensore centrale, contribuendo alla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del Mondo per club. Nell'estate del 2008 ha lasciato il Milan per trasferirsi al Monaco, prima di chiudere la carriera con un breve ritorno alla Dinamo Zagabria