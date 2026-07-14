L'ex Inter e Milan Dario Simic arrestato in Croazia: l'accusa di corruzione

Dario Šimić ha costruito gran parte della sua carriera in Italia, dove ha militato per dieci stagioni tra Inter e Milan. Arrivato in nerazzurro nel gennaio 1999 dalla Dinamo Zagabria, ha vestito la maglia dell'Inter fino al 2002 prima di trasferirsi ai rivali del Milan. In rossonero è stato impiegato sia come terzino destro sia come difensore centrale, contribuendo alla conquista di uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del Mondo per club. Nell'estate del 2008 ha lasciato il Milan per trasferirsi al Monaco, prima di chiudere la carriera con un breve ritorno alla Dinamo Zagabria