Volley, Champions donne: Modena vola, stop Conegliano

8 febbraio 2017

La marcia della Liu Jo Nordmeccanica Piacenza in Champions League non conosce ostacoli e la squadra di Gaspari vince 3-1 in Azerbaijan contro il Telekom Baku nella quarta giornata del gruppo A restando in vetta imbattuta con 11 punti. Sconfitta casalinga invece per l'Imoco Conegliano che perde 3-2 al tie-break contro le polacche del Chemik Police. Le venete di coach Mazzanti salgono a 7 punti e restano al secondo posto.