Europei di pallavolo: brutto esordio per l'Italia, battuta 3-2 dalla Germania

25 agosto 2017

Blengini decide di partire con Vettori, Mazzone, Giannelli, Antonov, Piano, Lanza e Colaci come libero, ma sono i tedeschi, allenati dall'italiano Giani, a iniziare meglio, potandosi 8-6 al primo time out tecnico, grazie alle schiacciate di Grozer e Fromm. L'Italia risponde e, grazie a due punti consecutivi di Piano, si porta in vantaggio sul punteggio di 12-10. Ci pensano, però, un lungolinea di Kaliberda e un ace di Grozer a riportare i tedeschi davanti alla seconda interruzione tecnica del primo set sul risultato di 16-15. L'Italia reagisce e ritorna in vantaggio grazie a due punti di fila per Antonov, ma, prima Kaliberda e poi Grozer, riportano la squadra di Giani davanti di due lunghezze sul punteggio di 21-19. Nel finale ci pensa Hirsch, con un ace, a regalare il primo set ai tedeschi.



Nel secondo set, l'Italia si porta subito in vantaggio di due punti (6-4), ma, la Germania risponde e, grazie a due schiacciate di Grozer, si porta sul punteggio di 8-7 al primo time out tecnico. Gli azzurri, però, non si scompongono e rispondo colpo su colpo ai tedeschi, ritrovando il vantaggio grazie a due punti di Antonov che porta l'Italia davanti sul punteggio di 16-15. Ci pensano poi Piano, con un muro, e Vettori, con due super schiacciate, a creare lo strappo decisivo portando l'Italia in vantaggio di tre lunghezze 23-20. I punti decisivi li firma Lanza, che, con due schiacciate dai 3 metri, riporta l'Italia in parità. Terzo set dominato dagli azzurri che si portano subito in vantaggio di quattro lunghezze (8-4). Gli uomini di Blengini continuano a giocare bene e, trascinati da Antonov e Vettori, si portano sul risultato di 16-13. I tedeschi, però, provano a reagire e si rimettono in scia degli azzurri (18-17); ci pensano prima Lanza, con tre punti di fila, e poi Antonov, con una super diagonale, a chiudere il set e a regalare all'Italia il terzo parziale.



Nel quarto parziale la Germania replica all'Italia e si porta, sin dall'inizio, in vantaggio di oltre 4 lunghezze (16-12), l'Italia, però, reagisce e si porta sotto di soli due punti (18-16), ma nel finale ci pensa un super Grozer a riportare la Germania sul risultato di due set pari. Al tie-break, l'Italia parte male e va subito in svantaggio di due punti (6-4), Lanza prova a tenere sotto gli azzurri, che, però, nel finale cedono e subiscono le schiacciate di Fromm e di un super Grozer, che regala la vittoria alla Germania.