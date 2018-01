Wta Sydney, Giorgi sconfitta in semifinale dalla Kerber

12 gennaio 2018

Si ferma la bellissima cavalcata di Camila Giorgi nel Wta di Sydney. L'azzurra è stata sconfitta in semifinale dalla tedesca Kerber 6-2 6-3. Troppo solida e costante la ex numero uno del mondo, che in finale affronterà Ashleigh Barty. Ottimo comunque il torneo della Giorgi, che aveva eliminato Stephens, Kvitova e Radwanska.

Sara Errani, diciannovesima testa di serie, è approdata al turno decisivo delle qualificazioni femminili degli Australian Open, primo Slam del 2017, in programma dal 15 al 28 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Già fuori invece Roberta Vinci, ventesima testa di serie (questo dovrebbe essere stato l'ultimo Slam della tarantina che ha deciso di ritirarsi dopo Roma), Deborah Chiesa, Georgia Brescia e Jasmine Paolini.

SEPPI VA IN FINALE A CANBERRA

Ottima prestazione di Andreas Seppi, che ha raggiunto la finale del 75.000 dollari Atp Challenger di Canberra. Il 33enne di Caldaro ha eliminato in semifinale il numero 5 del tabellone ed 81 del mondo, il dominicano Victor Estrella Burgos, nettamente con un doppio 6-2 6-2. Seppi aveva battuto la testa di serie numero 3 spagnola Guillermo Garcia Lopez per 6-3 6-4. Approda per la prima volta dopo oltre tre anni in una finale di un Challenger. L'ultima volta ci era riuscito nel torneo di casa ad Ortisei, dove ha poi conquistato anche il titolo. L'altoatesino affronterà l'ungherese Marton Fucsovics (Atp 85), che si è imposto in tre set su Maxime Janvier.