Tennis, Montecarlo: Fognini-Bolelli, sconfitta dolce-amara

E' una sconfitta dolceamara quella di Fabio Fognini e di Simone Bolelli contro i fratelli Bryan, alle semifinali del torneo di tennis di Montecarlo (4/6 6/3 10/7 lo score per gli americani). La “benedizione" di Francesca Schiavone (“sono una coppia fortissima, dovrebbero puntare alle Olimpiadi") mitiga un po’ lo schiaffo di quel super-tie break.

“In questo torneo ci siamo confrontati con due coppie di doppisti, Lukasz Kubot e Marcelo Melo (sconfitti al secondo turno) e adesso i Bryan, con cui abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari", ha detto Fognini subito dopo il match. “Hanno vinto sui nostri errori - interviene Bolelli -. Li abbiamo fatti rientrare in partita dopo aver giocato alla grande nel primo set e loro hanno pareggiato i conti portandoci al super-tie break. D'altra parte il doppio è così, quando scendi un attimo gli altri salgono. E quel paio di errori di troppo al tie-break ci hanno fregato".



Perdere al terzo con i fratelli Bryan, due colossi nel doppio del tennis, resta comunque un risultato niente male. “In passato loro ci hanno sempre sconfitto - dice Fognini -. Questa volta siamo andati davvero vicini alla vittoria. Abbiamo fatto qualcosa in più, ma non è bastato". L'obiettivo Olimpiadi diventa a questo punto qualcosa di più che concreto. Nell'immediato futuro, c’è una wild card che li aspetta a Roma. L’intesa tra i due c’è, il feeling pure. E anche i risultati stanno arrivando.