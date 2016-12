Roland Garros: Cecchinato out, Bolelli salvato dalla pioggia

22 maggio 2016

Gioca alla pari, spreca anche due palle set nel secondo parziale, ma alla fine Marco Cecchinato deve arrendersi a Nick Kyrgios nel primo turno dello Slam parigino. Il rimpianto del 23enne, forse l’unico di una partita in cui il palermitano non può certo imputarsi niente, è solo nel tie break del secondo set: perché dopo aver perso il primo 8-6 al gioco decisivo e annullato tre set point nel secondo, Cecchianto si trova avanti 6-4 nel tie break. Kyorgios, numero 17 in tabellone, ha classe e potenza da vendere e con quattro punti consecutivi chiude il secondo parziale un punteggio identico al primo. Resistere psicologicamente a una batosta del genere, sarebbe dura anche per i più esperti del circuito. E invece il siciliano non crolla, perde sì il servizio al quinto gioco ma resta in piedi fino al 5-4, quando annulla due match point all’australiano in battuta prima di arrendersi in 2 ore e 24 minuti con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-6 (8-6), 6-4.



Decisamente meno combattivo Simone Bolelli: il bolognese, opposto a un Kei Nishikori in forma smagliante, viene strapazzato in meno di mezz’ora nel primo set perso per 6-1 in 27’. Va meglio il secondo parziale, quando Simone riesce a tenere il servizio fino a che, al decimo gioco sul punteggio di 5-4 in favore dell’asiatico, sul Philippe Chatrier inizia a scendere la pioggia. Al primo rientro l’azzurro mantiene la battuta ma poi cede 7-5, quindi sul 2-1 per Nishikori al terzo, con l’azzurro al servizio, l’acquazzone su Parigi costringe gli organizzatori a sospendere definitivamente la partita. Match che riprenderà domani insieme agli altri incontri di un primo turno che, salvo imprevisti meteo, terminerà mercoledì.