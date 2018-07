Wimbledon, Djokovic in finale: Nadal ko 10-8 al quinto set

14/07/2018

Novak Djokovic è il secondo finalista del torneo maschile di Wimbledon 2018 . Il serbo, nella prosecuzione del match interrotto ieri sera, prevale su Rafa Nadal per 6-4 3-6 7-6 3-6 10-8. Gara tiratissima anche oggi, con un quinto set in cui il break decisivo è arrivato al diciottesimo game. Djokovic , numero 17 Atp, torna in una finale Slam dopo l'infortunio al gomito di un anno fa. Lo attende il sudafricano Anderson .

Gara che ha il sapore di una finale anticipata quella tra Djokovic e Nadal. Per i due campioni è il terzo confronto sul campo di Church Road con una perfetta parità statistica: vittoria dello spagnolo nel 2007, successo per il serbo nel 2011.

Primo set in cui è Djokovic a distinguersi maggiormente, mentre Nadal non sembra quello dei giorni migliori: dopo il break del serbo sul 4-3, “Nole” chiude 6-4 portandosi avanti nel punteggio. Secondo set decisamente più spettacolare: break di Nadal sul 3-1, ma è immediato il contro break dell’avversario, che si porta sul 3-2. Nadal non molla e, anzi, rilancia: nuovo break dello spagnolo e 4-2 sul tabellone. Il secondo set si chiude nel segno dell’iberico, che rimette tutto in discussione portandosi sull’1-1.

Terzo set all’insegna dell’equilibrio più totale: nessuna palla break fino ai 6 game pari, quando si va al tie break, vinto per 11-9 da Djokovic. Sopraggiunge quindi la sospensione, con la ripresa odierna alle ore 14.

Ripartenza con un livello di tensione elevatissimo: primo game con Nadal al servizio che dura 16 minuti, lo spagnolo annulla due palle break prima di riuscire a tenere il servizio. Il break lo piazza invece subito dopo proprio lui, con Djokovic quasi sorpreso dall’irruenza dell’avversario e che continua a subire andando sullo 0-3. Il serbo però si rimette in carreggiata, anche per un calo improvviso di Nadal, restituendo il contro break e ritornando in un amen sul 3-3. L’altalena, pur con grandi colpi da parte di entrambi, costretti a dar fondo a tutto il proprio repertorio, prosegue: Nadal, che torna avanti 4-3 sul suo turno di servizio e trova un altro break fondamentale andando 5-3, costringendo Djokovic a un errore gratuito. Per vincere il set il maiorchino deve però risalire da 0-40 col servizio a favore, chiudendo 6-3.

Quinto set molto più lineare, entrambi tengono il servizio senza troppi problemi fino al 4-3 Djokovic. Nell’ottavo game, il serbo non riesce a sfruttare una palla break, anche per un paio di pezzi di bravura dell’avversario e si resta in parità. Le due palle break arrivano per Nadal, con tre errori consecutivi di Nole, che ne esce con un ace e una prima di servizio e due diagonali profondissimi. A rischiare è quindi lo spagnolo, che va sotto 0-30 servendo per restare nel match, venendone a sua volta fuori innanzitutto col servizio. Alternanza perfetta finché Nadal non crolla al diciottesimo game, con Djokovic che passa 10-8 e conquista la finale contro Kevin Anderson.