Sei Nazioni 2017: Inghilterra-Italia, O'Shea conferma tutti

14 febbraio 2017

Nonostante i due ko netti contro Galles e Irlanda all'Olimpico nelle prime due giornate, il ct dell'Italrugby O'Shea non opera alcuna variazione e conferma gli stessi 31 per la difficile partita di domenica 26 febbraio contro l'Inghilterra nel tempio di Twickenham, valida per il terzo turno del Sei Nazioni 2017. Il ct azzurro evidentemente crede in questo nucleo di giocatori anche se servirà una decisa scossa per provare ad invertire la rotta.