Rio 206, Pellegrini su Instagram: "Qualcosa dentro me muore"

18 agosto 2016

Federica Pellegrini è in vacanza ma la delusione di Rio sembra ancora difficile da smaltire. La nuotatrice azzurra sta postando molte foto della sua vacanza sui canali social. E su Instagram , a corredo di uno scatto che in realtà la ritrae sorridente insieme alle amiche, scrive un commento malinconico: "Non posso far altro che sorridere anche se qualcosa dentro di me muore..." . Questo il pensiero che la Pellegrini ha affidato ai social, scatenando poi le reazioni dei suoi fan, tutte di sostegno e di vicinanza.

Il futuro della campionessa azzurra è ancora incerto. Dopo il quarto posto nei 200 stile libero, la 'sua' gara in piscina, Federica Pellegrini non ha nascosto la propria delusione. A 28 anni deve decidere se continuare la carriera agonistica oppure dare una svolta alla propria vita. Per il momento l'azzurra, per cercare di smaltire la delusione olimpica, è in vacanza con le amiche. Ma le serate insieme, alla luce del messaggio postato su Instagram, non hanno avuto l'effetto sperato. Forse il legame con la piscina è ancora troppo forte.