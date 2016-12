Rio 2016, gli italiani in gara oggi: chi può vincere una medaglia

21 agosto 2016

ATLETICA Ultima chiamata per l'Italia per non chiudere le Olimpiadi di Rio con lo zero nella casella medaglie di atletica. Le speranze di podio sono riposte soprattutto in Daniele Meucci, trentenne pisano campione europeo sulla distanza a Zurigo 2014.

GINNASTICA RITMICA

Missione ostica per le Farfalle: bissare il podio olimpico di quattro anni fa a Londra dove si misero al collo la medaglia di bronzo. L'oro è fuori portata, si lotta per gli altri due gradini.



LOTTA LIBERA

Tutti a tifare Frank Chamizo: il 24enne di origini cubane, impegnato nella categoria 65 kg, è numero uno del ranking mondiale ed è reduce dal doppio oro ai Mondiali di Las Vegas 2015 e agli Europei di Riga 2016. La medaglia è alla sua portata.



MOUNTAIN BIKE

Marco Aurelio Fontana, bronzo a Londra 2012, non si presenta da favorito. Ma l'assenza di pressione e aspettative potrebbe agevolare il 31enne biker giussanese.



VOLLEY

E' il giorno di Italia-Brasile. L'ultima giornata dei Giochi di Rio 2016 potrebbe regalare il primo, storico oro al volley maschile italiano. Al Maracanazinho il sestetto di Blengini, reduce da una semifinale batticuore vinta al tie-break contro gli Stati Uniti, tenta la scalata all'ultimo gradino verso l'Olimpo: di fronte c'è il Brasile padrone di casa, un avversario durissimo ma che Birarelli e compagni hanno già battuto (3-1) nella fase a gironi.



GLI AZZURRI IN GARA



Atletica

Ore 14:30 maratona U Stefano La Rosa, Daniele Meucci, Ruggero Pertile



Ginnastica ritmica

Ore 16 finale concorso a squadre Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Marta Pagnini, Camilla Patriarca



Lotta libera

Ore 13:30 categoria 65 kg U Frank Chamizo



Mountain bike

Ore 17:30 prova in linea U Marco Aurelio Fontana, Andrea Tiberi, Luca Braidot



Volley

Ore 18:15 finale U ITALIA-Brasile



LE FINALI DI OGGI



Atletica

Ore 14.30 maratona U



Basket

Ore 20.45 finale U



Boxe

Ore 19 categoria 75 kg D



Ore 19.15 categoria 52 kg U



Ore 20 categoria 64 kg U



Ore 20.15 categoria 91 kg U



Ginnastica ritmica

Ore 16 concorso a squadre



Lotta libera

Ore 18.35 categoria 65 kg U



Ore 19.45 categoria 97 kg U



Mountain bike

Ore 17.30 prova in linea U



Pallamano

Ore 19 finale U



Volley

Ore 18.15 finale U