Rio 2016, doping: Schwazer al Tas, iniziata l'udienza

8 agosto 2016

Alex Schwazer è nell'albergo nel centro di Rio de Janeiro che ospiterà la sua udienza presso il Tas all'interno di uno studio legale. L'atleta italiano, accompagnato dai legali Gerhard Brandstatter e Giuseppe Sorcinelli, e dall'allenatore Sandro Donati , discuterà il ricorso d'urgenza presentato contro la sospensione per doping che gli impedisce di partecipare ai Giochi. Se dimostrerà la sua innocenza avrà l'idoneità per partecipare a Rio 2016 .

La nuova positività di Schwazer è stata rilevata alla costruzione del passaporto steroideo dell'atleta al secondo esame, effettuato il 13 maggio, su un campione prelevato il primo gennaio. Dopo l'annuncio Schwazer si è sempre professato innocente, convinto di avere le prove giuste per dimostrare la propria estraneità al doping in questa occasione.

L'udienza è cominciata alle 11,45 ora di Rio (le 16,45 in Italia). La sentenza è prevista nella serata i Rio, quando in Italia sarà l'alba di domani.