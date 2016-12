Atletica, il Coni esclude da Rio Jamel Chatbi

27 luglio 2016

Campione italiano in carica dei 3mila siepi, Chatbi deve dire addio al sogno olimpico prima ancora di cominciare. E pensare che solo cinque giorni fa sul suo profilo Twitter, il 32enne mezzafondista che da 20 anni vive in Italia, aveva pubblicato il documento che attestava il quinto controllo antidoping subito in soli 40 giorni.



Chatbi ha già avuto in passato problemi con il doping, quando ancora vestiva la casacca del suo paese natale, il Marocco. Qualificatosi per la finale dei 3000 siepi ai Mondiali del 2009 di Berlino, non prese il via perché trovato positivo all'antidoping: dalle provette erano emerse tracce di clenbuterolo, un anabolizzante. Squalificato per tre anni è rientrato in attività nel 2012 e dal 2013 difende i colori azzurri. L’anno scorso ha conquistato il terzo posto alla maratona di Roma.