RiminiWellness, l'energia scalda i muscoli con tutte le novità del fitness

2 giugno 2016

A RiminiWellness l'energia si sprigiona da tutti i pori attraverso decine di palchi: 5 per il pilates, 4 per l'acqua, 6 per la danza, 5 per l'indoor cycling, 19 per il fitness, 6 per il walking, 1 rowing e 4 per lo yoga. Sono tante le novità per l'edizione 2016 e moltissimi gli allenamenti da svolgere in gruppo, con la forza della condivisione e dell'armonia della classe.



Si balla con il Reggaeton Fitness, una novità esclusiva del fitness musicale fatto di aerobica, coreografie coinvolgenti a ritmo reggae toned, energiche influenze HIP-HOP unite alla sensualità della salsa e della bachata. Non c'è coreografia senza gruppo: questo è Dance Conditioning, High Intensity Strength Training o Step Choreography, tutti nuovissimi programmi in linea con le ultime tendenze del fitness.



E poi ancora con Movida Fitness, un programma di fitness musicale, pre-coreografato tutto italiano, che unisce la ricerca della forma fisica al divertimento, allenando il proprio cuore anche "a sorridere". Tutti insieme a piedi nudi con Will Power Grace Method, un allenamento total body mai visto prima, ideato e messo a punto dalla nota americana Stacey Lei Krauss, specialista del Foot Fitness da più di un decennio, il pluripremiato programma fitness a piedi nudi.



Ma non mancano le lezioni di gruppo per i più strong con le evoluzione del body building da fare in gruppo grazie al Wellness Dynamic Functional, una novità muscolare che applica i più efficaci e tradizionali programmi ed esercizi di body building indossando uno speciale kit (cintura + polsiere + zavorre modulabili), senza alterare il baricentro o dover pensare a maneggiare attrezzature complicate.



