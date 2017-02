Sci, Mondiali 2017: Guay trionfa in SuperG, deludono gli azzurri

8 febbraio 2017

Gara praticamente perfetta quella di Guay, protagonista solo due settimane fa a Garmisch di una terribile caduta. Il canadese non sbaglia nulla atterrando con precisione sui salti e pennellando linee pulitissime che gli permettono di mantenere alta la velocità. Per Guay si tratta della seconda medaglia d'oro mondiale della carriera dopo quella ottenuta in Discesa Libera a Garmisch-Partenkirchen nel 2011. L'argento va al favoritissimo Kjetil Jansrud mentre a conquistare il bronzo è Osborne-Parardis, grande sorpresa di giornata, scattato col pettorale numero 26. Il canadese scalza dal podio per appena 3 centesimi il norvegese Kilde.



Con Innerhofer costretto al forfait per infortunio, le speranze azzurre di medaglia erano tutte concentrate su Paris e Fill. Dominik chiude nono ma con qualche rimpianto per aver perso decimi preziosi con errori piuttosto gravi in uscita dai salti. Fuori dalla Top 10 invece gli altri azzurri: Fill (undicesimo) accusa un ritardo di +1"11, più indietro Mattia Casse (+1"91) ed Emanuele Buzzi (+2”16).