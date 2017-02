Sci, Mondiali 2017: discesa maschile rinviata per nebbia

11 febbraio 2017

La discesa maschile ai Mondiali di sci di St. Moritz, in Svizzera, è stata rinviata per la presenza di nebbia in pista. La gara, inizialmente prevista per le 12, è stata più volte spostata con intervalli di mezzora prima di essere definitivamente sospesa a causa della visibilità non sufficiente nella parte alta del tracciato. L'organizzazione ha deciso di far recuperare la gara domani, domenica 12 febbraio, alle ore 13:30. La discesa delle donne è stata anticipata alle 11:15.