Sci, finali Aspen: la Svezia vince il Team Event, Italia quarta

17 marzo 2017

La Svezia vince con autorevolezza il parallelo Team Event delle finali di Coppa del Mondo di sci in corso ad Aspen, negli Stati Uniti, regolando 3-1 nell'ultimo atto la Germania dopo aver battuto l'Austria ai quarti e la Francia in semifinale. Sono proprio i transalpini a chiudere sul terzo gradino del podio sconfiggendo 4-0 l'Italia. Nulla da fare per gli azzurri che, al primo turno, avevano eliminato la Slovenia perdendo poi con la Germania.