Sci, discesa Lake Louise: Fill secondo per un centesimo

28 novembre 2015

Peter Fill ritrova il podio in Coppa del Mondo di sci dopo due anni ma può solo recriminare per aver mancato la vittoria nella discesa libera di Lake Louise, in Canada, per appena un centesimo di secondo. La vittoria è andata al campione norvegese Aksel Lund Svindal mentre alle spalle dell'azzurro, secondo, si è piazzato lo statunitense Travis Ganong. Quarto è il francese Fayed mentre quinto è lo svizzero Carlo Janka.