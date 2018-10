Nations League, festa Gibilterra contro l'Armenia: prima vittoria in match ufficiali

La vittoria di Gibilterra è stata preceduta da un episodio curioso, occorso poco prima del fischio d'inizio. Nello stadio armeno al momento degli inni, anziché l'inno di Gibilterra è risuonato l'inno del Liechtenstein. Gibilterra ha come proprio inno God Save the Queen, ovvero quelli britannico, invece è risuonato l'inno del Liechtenstein, che ha la stessa identica melodia di God Save the Queen ma parole completamente differenti.



La federcalcio di Gibilterra si è detta molto seccata dalla vicenda, mentre quella armena si è prontamente scusata.



The Armenian FA has apologised to the Head of Delegation representing the Gibraltar FA in Yerevan for this oversight and an announcement has been made at the national stadium apologising for the error...2/2