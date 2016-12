Tapiro d'oro a Marquez: "Rossi? Mi piacerebbe dire che siamo amici"

11 novembre 2015

"Il MotoGP è uno sport individuale in cui tutti i piloti cercano di dare il massimo - ha dichiarato Marquez -. La situazione che si è creata mi dispiace perché io so di avere dato il massimo. Spero di poter stringere la mano a Valentino quando le acque si saranno calmate".



Il video della consegna andrà in onda questa sera alle 20.40 su Canale 5 durante Striscia la notizia.