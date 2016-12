MotoGP, Rossi: "Valencia pista difficile, ma ci proverò"

10 novembre 2016

Senza spunti di classifica, il tema forte del weekend di Valencia è senza dubbio la fine della lunga storia in Yamaha di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi dopo sette stagioni passate gomito a gomito. E i due non nascondono le difficoltà di un rapporto che, comunque, ha fatto la fortuna della scuderia: "Fuori dalla pista siamo stati una coppia difficile da gestire - ammette Rossi - ma in pista siamo andati molto forte e abbiamo tenuto la Yamaha sempre lassù. Avere due top ryder da gestire non è semplice, ma è il prezzo da pagare. La presenza di Lorenzo per me è sempre stata stimolante: se riesci a battere uno come lui significa che hai fatto un bel lavoro. E abbiamo imparato molto l'uno dall'altro". Un addio che Lorenzo (dal prossimo anno in Ducati) vive con la massima tranquillità: "Questo weekend mi impone di chiudere al meglio con la Yamaha che mi ha dato tantissimo. Io e Rossi ci dividiamo? Forse meglio così, potremo dare davvero tutto in pista e trarre maggior profitto da quello che impariamo l'uno dall'altro".



Stato d'animo decisamente più leggero quello di Marc Marquez, anche se lo spagnolo neo campione del mondo vorrebbe concludere il 2016 con un sorriso: "Le ultime due gare non sono state il modo migliore per festeggiare il titolo - ammette -. Evidentemente ho sempre bisogno della pressione per dare il massimo. Tutti spingeranno al cento per cento, speriamo sia una domenica di festa e farò di tutto per vincere il titolo...". Un lapsus, culminato con una sonora risata, dal momento che Marquez ha già conquistato il titolo di campione del mondo.



Clima di festa che Andrea Dovizioso non sente per nulla, visto che in conferenza stampa il ducatista appare il pilota più determinato e grintoso: "Rispetto allo scorso anno credo ci siano stati dei progressi da parte nostra. Non siamo troppo lontani da Yamaha e Honda, ci manca ancora qualcosa ma limando alcuni dettagli potremo lottare per il Mondiale".



Serissimo anche Dani Pedrosa che torna in pista dopo avere saltato le ultime tre gare per il brutto infortunio rimediato in Giappone: "Non mi sento in formissima ma vedrò di dare il meglio. Ritirarmi a fine stagione? Ho voluto mettere subito a tacere queste false voci".