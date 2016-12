MotoGP, Marquez cade in bici: operato alla mano sinistra

30 settembre 2015

Marc Marquez è stato operato al mignolo della mano sinistra ed è in dubbio per il GP del Giappone. Il bicampione del mondo della Honda si è infortunato dopo una caduta in bicicletta durante un allenamento ed è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona con il dr Mir che gli ha applicato una placca di titanio nella mano. La speranza dello spagnolo è di recuperare in tempo per il Sol Levante, ma la sua presenza è in dubbio.