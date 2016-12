MotoGP, Lorenzo subito davanti ad Aragon

25 settembre 2015

Jorge Lorenzo all'attacco, Valentino Rossi all'inseguimento. Il previsto copione del GP di Aragon della MotoGP si è puntualmente verificato nella prima sessione di prove libere, dove lo spagnolo è stato il più veloce in 1'48"249. Tra lui e il pesarese, terzo a mezzo secondo, si è inserito Marquez (Honda), a oltre quattro decimi di ritardo. Quarto Pedrosa con l'altra RC213V ufficiale. Ducati in difficoltà: la migliore è quella di Dovizioso, sesto.

Lorenzo e Rossi (che di solito fa più fatica nelle prime sessioni) sono apparsi subito in palla e un motivo c'è. I due hanno testato su questa stessa pista poco tempo fa e sono sicuramente avvantaggiati rispetto agli avversari, avendo trovato le loro M1 con un setting di base già avanzato. Marquez, comunque, è stato in grado di mettersi in mezzo con un buon giro nel finale. Gli altri, invece, hanno accusato ritardi pesanti, nell'ordine del 1". Di sicuro sembra aver trovato la retta via Redding, di nuovo nelle posizioni che contano, quinto, dopo una stagione fino a poco tempo fa disastrosa. Non ha brillato, purtroppo, la Ducati, che soltanto all'ultimo giro è riuscita a togliere Dovizioso dalla nona piazza dove si trovava sino a quel momento. Ancora più distanti le altre moto di Borgo Panigale, con l'acciaccato Iannone 10° e la rivelazione Petrucci addirittura 18°. Bene, al contrario, l'Aprilia: 12° Bradl, 14° Bautista.