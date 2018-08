MotoGP Germania, Iannone parte forte nelle Libere 1

13/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Andrea Iannone è il pilota più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Germania, nona tappa del Motomondiale. Il pilota Suzuki ha chiuso in 1'21''442 , tenendosi alle spalle la Honda del leader mondiale Marc Marquez (+ 0''390) e la Yamaha di Valentino Rossi (+ 0''552). Quarto crono della mattinata per Vinales con l'altra M1 (+ 0''710), davanti a Dovizioso con la prima delle Ducati (+ 0''819).

L'abruzzese è il primo ad alzare la voce e tentare di far vacillare le certezze di Marquez sul circuito della Sassonia. Sfruttando gli ultimi cinque minuti di time attack Iannone è riuscito a strappare il miglior tempo della FP1 proprio al 93, a lungo il più veloce in pista. Marc, in ogni caso, è solamente a 4 decimi ed è come sempre apparso particolarmente a suo agio tra le curve del tracciato tedesco. Lo spagnolo centra l'accoppiata pole-vittoria ormai da otto anni consecutivi al Sachsenring (cinque in MotoGP, due in Moto2, uno in 125), un vero e proprio dominio che non sarà semplice scalfire.





A provarci, sicuramente, ci sarà anche Valentino Rossi, attualmente secondo nel mondiale anche se con un distacco dalla vetta tutt'altro che incoraggiante. Il Dottore ha completato 23 giri migliorandosi proprio all'ultimo assalto e chiudendo a mezzo secondo dal connazionale, rifilando quasi due decimi al vicino di box Vinales.



Più staccata, al momento, la pattuglia Ducati, che non si è però lanciata in un vero e proprio time attack nel finale: Dovizioso ha chiuso col quinto tempo, davanti ai due piloti del team Pramac, Petrucci (6° a + 0''895) e Miller (7° a + 0''973), mentre il compagno di team Jorge Lorenzo si è portato a casa l'8° a + 0''980. Quattro Desmosedici in poco più di un decimo.



A chiudere la top 10, quindi momentaneamente qualificati direttamente per il Q2, Redding con l'Aprilia e Zarco con la Yamaha Tech3. Fuori invece Dani Pedrosa (14°), all'indomani dell'annuncio del suo ritiro dalle competizioni, solamente 22° il rientrante Franco Morbidelli. Il Morbido è stato valutato dopo la sessione e dichiarato "unfit" per il prosieguo del weekend: sarà sostituito da Stefan Bradl a partire dalla FP2.