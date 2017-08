Moto3 Austria, vince ancora Mir

13 agosto 2017

Joan Mir vince anche il Gran Premio d'Austria e centra il settimo successo stagionale nel mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Leopard si mette al comando dopo pochi giri e domina la gara fino alla bandiera a scacchi, tenendosi alle spalle il tedesco Oettl e il rientrante Martin . Giornata da dimenticare per Romano Fenati , che chiude solamente 13° dopo una gara nelle retrovie e si ritrova ora a 64 punti di distanza da Mir in classifica iridata.

Lo strappo (verosimilmente) decisivo è dunque arrivato. Mir conquista la terza vittoria consecutiva dando la scossa a un mondiale che, in ogni caso, era già ampiamente indirizzato sui suoi binari.



Il pilota maiorchino, che partiva dalla quarta fila, si mette al comando dopo appena sei giri e comincia a martellare tempi strepitosi, con gli inseguitori che non riescono neanche ad annusare gli scarichi della sua Honda. Mentre dietro si fa a sportellate per il podio, lui conduce una gara a parte, rimarcando una volta di più il ruolo di padrone indiscusso della Moto3.



Al termine della consueta, spettacolare, bagarre tra "pilotini" a spuntarla per un posto accanto a Mir sono la KTM di Oettl (al primo podio stagionale, nonché miglior risultato in carriera) e la Honda di Jorge Martin, al rientro dopo il brutto infortunio del Sachsenring che lo aveva costretto a saltare il GP di Germania e quello della Repubblica Ceca.



Giornata da dimenticare per Romano Fenati, che finora era stato l'unico a tentare di tener testa allo scatenato spagnolo. Il marchigiano tenta l'azzardo della gomma soft per rimontare in fretta dall'undiceisma posizione in griglia, ma si ritrova costretto a correre nelle retrovie, in mezzo al gruppone, e alla fine chiude 13°, raggranellando appena tre punti iridati.



Non bene anche gli altri italiani: Di Giannantonio (6°) è il migliore, Bastianini e Bulega finiscono 10° e 11°, Arbolino 17°, Pagliani 19° e uno sfortunato Andrea Migno 21°, dopo essere scivolato mentre lottava per la seconda posizione.