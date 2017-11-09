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Motomondiale, svelate le entry list per il 2018

Salgono a cinque gli italiani in MotoGP, con la promozione di Morbidelli

Motomondiale, svelate le entry list per il 2018

Si delinea la stagione 2018 del Motomondiale. Sono state infatti rese note le entry list provvisorie delle tre categoria per la prossima stagione. In MotoGP ci sarannoo 24 piloti con le novità Morbidelli, Luthi, Nakagami e Simeon, tutti provenienti dalla Moto2. Salgono a cinque gli italiani: Rossi, Dovizioso, Iannone e Petrucci oltre al citato campione della classe di mezzo. Cambia categoria anche l'iridato di Moto3, Joan Mir, che sale di cilindrata.

MOTOGP

#      PILOTA    NAZIONALITÀ    SCUDERIA    MOTO
4      ANDREA DOVIZIOSO    ITALIANA    DUCATI TEAM    DUCATI
5      JOHANN ZARCO    FRANCESE    MONSTER YAMAHA TECH 3*    YAMAHA
9      DANILO PETRUCCI    ITALIANA    OCTO PRAMAC RACING*    DUCATI
10    XAVIER SIMEON    BELGA    REALE AVINTIA RACING*    DUCATI
12    TOM LUTHI    ELVETICA    EG 0,0 MARC VDS*    HONDA
17    KAREL ABRAHAM    CECA    PULL&BEAR ASPAR TEAM*    DUCATI
19    ALVARO BAUTISTA    SPAGNOLA    PULL&BEAR ASPAR TEAM*    DUCATI
21    FRANCO MORBIDELLI    ITALIANA    EG 0,0 MARC VDS*    HONDA
25    MAVERICK VIÑALES    SPAGNOLA    MOVISTAR YAMAHA MotoGP    YAMAHA
26    DANI PEDROSA    SPAGNOLA    REPSOL HONDA TEAM    HONDA
29    ANDREA IANNONE    ITALIANA    TEAM SUZUKI ECSTAR    SUZUKI
30    TAKAAKI NAKAGAMI    GIAPPONESE    LCR HONDA IDEMITSU*    HONDA
35    CAL CRUTCHLOW    BRITANNICA    LCR HONDA CASTROL*    HONDA
38    BRADLEY SMITH    BRITANNICA    RED BULL KTM FACTORY RACING    KTM
41    ALEIX ESPARGARO    SPAGNOLA    APRILIA RACING TEAM GRESINI*    APRILIA
42    ALEX RINS    SPAGNOLA    TEAM SUZUKI ECSTAR    SUZUKI
43    JACK MILLER    AUSTRALIANA    OCTO PRAMAC RACING*    DUCATI
44    POL ESPARGARO    SPAGNOLA    RED BULL KTM FACTORY RACING    KTM
45    SCOTT REDDING    BRITANNICA    APRILIA RACING TEAM GRESINI*    APRILIA
46    VALENTINO ROSSI    ITALIANA    MOVISTAR YAMAHA MotoGP    YAMAHA
53    TITO RABAT    SPAGNOLA    REALE AVINTIA RACING*    DUCATI
93    MARC MARQUEZ    SPAGNOLA    REPSOL HONDA TEAM    HONDA
94    JONAS FOLGER    TEDESCA    MONSTER YAMAHA TECH 3*    YAMAHA
99    JORGE LORENZO    SPAGNOLA    DUCATI TEAM    DUCATI
     
     * = TEAM SATELLITE

MOTO2

#      PILOTA    NAZIONALITÀ    SCUDERIA    MOTO
4      STEVEN ODENDAAL    SUDAFRICANA    RW RACING GP    NTS
5      ANDREA LOCATELLI    ITALIANA    ITALTRANS RACING TEAM    KALEX
7      LORENZO BALDASSARI    ITALIANA    PONS HP40    KALEX
9      JORGE NAVARRO    SPAGNOLA    FEDERAL OIL GRESINI Moto2    KALEX
10    LUCA MARINI    ITALIANA    SKY RACING TEAM VR46    KALEX
11    SANDRO CORTESE    TEDESCA    KIEFER RACING    KTM
13    ROMANO FENATI    ITALIANA    MARINELLI RIVACOLD SNIPERS    KALEX
16    JOE ROBERTS    STATUNITENSE    RW RACING GP    NTS
20    FABIO QUARTARARO    FRANCESE    SPEED UP RACING    SPEED UP
21    FEDERICO FULIGNI    ITALIANA    TASCA RACING SCUDERIA Moto2    KALEX
22    SAM LOWES    BRITANNICA    CGBM EVOLUTION    KTM
23    MARCEL SCHRÖTTER    TEDESCA    DYNAVOLT INTACT GP    SUTER
24    SIMONE CORSI    ITALIANA    TASCA RACING SCUDERIA Moto2    KALEX
27    IKER LECUONA    SPAGNOLA    CGBM EVOLUTION    KTM
32    ISAAC VINALES    SPAGNOLA    SAG TEAM    KALEX
36    JOAN MIR    SPAGNOLA    EG 0,0 MARC VDS    KALEX
40    HECTOR BARBERA    SPAGNOLA    PONS HP40    KALEX
41    BRAD BINDER    SUDAFRICANA    RED BULL KTM AJO    KTM
42    FRANCESCO BAGNAIA    ITALIANA    SKY RACING TEAM VR46    KALEX
44    MIGUEL OLIVEIRA    PORTOGHESE    RED BULL KTM AJO    KTM
45    TETSUTA NAGASHIMA    GIAPPONESE    IDEMITSU HONDA TEAM ASIA    KALEX
51    ERIC GRANADO    BRASILIANA    FORWARD RACING TEAM    KALEX
52    DANNY KENT    BRITANNICA    SPEED UP RACING    SPEED UP
54    MATTIA PASINI    ITALIANA    ITALTRANS RACING TEAM    KALEX
55    HAFIZH SYAHRIN    MALESE    PETRONAS SPRINTA RACING    KALEX
62    STEFANO MANZI    ITALIANA    FORWARD RACING TEAM    KALEX
64    BO BENDSNEYDER    OLANDESE    TECH 3 RACING    TECH 3
73    ALEX MARQUEZ    SPAGNOLA    EG 0,0 MARC VDS    KALEX
77    DOMINIQUE AEGERTER    ELVETICA    KIEFER RACING    KTM
87    REMY GARDNER    AUSTRALIANA    TECH 3 RACING    TECH 3
89    KHAIRUL IDHAM PAWI    MALESE    IDEMITSU HONDA TEAM ASIA    KALEX
95    JULES DANILO    FRANCESE    SAG TEAM    KALEX
97    XAVI VIERGE    SPAGNOLA    DYNAVOLT INTACT GP    SUTER

MOTO3

#      PILOTA    NAZIONALITÀ    SCUDERIA    MOTO
5      JAUME MASIA    SPAGNOLA    BESTER CAPITAL DUBAI    KTM
7      ADAM NORRODIN    MALESE    PETRONAS SPRINTA RACING    HONDA
8      NICOLO BULEGA    ITALIANA    SKY RACING TEAM VR46    KTM
10    DENNIS FOGGIA    ITALIANA    SKY RACING TEAM VR46    KTM
11    LIVIO LOI    BELGA    REALE STYLOBIKE    KTM
12    MARCO BEZZECCHI    ITALIANA    MC SAXOPRINT    KTM
14    TONY ARBOLINO    ITALIANA    MARINELLI RIVACOLD SNIPERS    HONDA
15    ALONSO LOPEZ    SPAGNOLA    ESTRELLA GALICIA 0,0    HONDA
16    ANDREA MIGNO    ITALIANA    ASPAR TEAM Moto3    KTM
17    JOHN McPHEE    BRITANNICA    CIP    KTM
19    GABRIEL RODRIGO    ARGENTINA    RBA BOE RACING TEAM    KTM
21    FABIO DI GIANNANTONIO    ITALIANA    DEL CONCA GRESINI Moto3    HONDA
23    NICCOLO ANTONELLI    ITALIANA    SIC58 SQUADRA CORSE    HONDA
24    TATSUKI SUZUKI    GIAPPONESE    SIC58 SQUADRA CORSE    HONDA
27    KAITO TOBA    GIAPPONESE    HONDA TEAM ASIA    HONDA
33    ENEA BASTIANINI    ITALIANA    LEOPARD RACING    HONDA
40    DARRYN BINDER    SUDAFRICANA    RED BULL KTM AJO    KTM
41    NAKARIN ATIRATPHUVAPAT    TAILANDESE    HONDA TEAM ASIA    HONDA
42    MARCOS RAMIREZ    SPAGNOLA    BESTER CAPITAL DUBAI    KTM
44    ARON CANET    SPAGNOLA    ESTRELLA GALICIA 0,0    HONDA
48    LORENZO DALLA PORTA    ITALIANA    LEOPARD RACING    HONDA
58    JUANFRAN GUEVARA    SPAGNOLA    RBA BOE RACING TEAM    KTM
65    PHILIPP OETTL    TEDESCA    SUDMETAL SCHEDL GP RACING    KTM
71    AYUMU SASAKI    GIAPPONESE    PETRONAS SPRINTA RACING    HONDA
75    ALBERT ARENAS    SPAGNOLA    ASPAR TEAM Moto3    KTM
76    MAKAR YURCHENKO    KAZAKA    CIP    KTM
84    JAKUB KORNFEIL    CECA    MC SAXOPRINT    KTM
88    JORGE MARTIN    SPAGNOLA    DEL CONCA GRESINI Moto3    HONDA

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