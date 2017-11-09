Motomondiale, svelate le entry list per il 2018
Salgono a cinque gli italiani in MotoGP, con la promozione di Morbidelli
Si delinea la stagione 2018 del Motomondiale. Sono state infatti rese note le entry list provvisorie delle tre categoria per la prossima stagione. In MotoGP ci sarannoo 24 piloti con le novità Morbidelli, Luthi, Nakagami e Simeon, tutti provenienti dalla Moto2. Salgono a cinque gli italiani: Rossi, Dovizioso, Iannone e Petrucci oltre al citato campione della classe di mezzo. Cambia categoria anche l'iridato di Moto3, Joan Mir, che sale di cilindrata.
MOTOGP
# PILOTA NAZIONALITÀ SCUDERIA MOTO
4 ANDREA DOVIZIOSO ITALIANA DUCATI TEAM DUCATI
5 JOHANN ZARCO FRANCESE MONSTER YAMAHA TECH 3* YAMAHA
9 DANILO PETRUCCI ITALIANA OCTO PRAMAC RACING* DUCATI
10 XAVIER SIMEON BELGA REALE AVINTIA RACING* DUCATI
12 TOM LUTHI ELVETICA EG 0,0 MARC VDS* HONDA
17 KAREL ABRAHAM CECA PULL&BEAR ASPAR TEAM* DUCATI
19 ALVARO BAUTISTA SPAGNOLA PULL&BEAR ASPAR TEAM* DUCATI
21 FRANCO MORBIDELLI ITALIANA EG 0,0 MARC VDS* HONDA
25 MAVERICK VIÑALES SPAGNOLA MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA
26 DANI PEDROSA SPAGNOLA REPSOL HONDA TEAM HONDA
29 ANDREA IANNONE ITALIANA TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
30 TAKAAKI NAKAGAMI GIAPPONESE LCR HONDA IDEMITSU* HONDA
35 CAL CRUTCHLOW BRITANNICA LCR HONDA CASTROL* HONDA
38 BRADLEY SMITH BRITANNICA RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
41 ALEIX ESPARGARO SPAGNOLA APRILIA RACING TEAM GRESINI* APRILIA
42 ALEX RINS SPAGNOLA TEAM SUZUKI ECSTAR SUZUKI
43 JACK MILLER AUSTRALIANA OCTO PRAMAC RACING* DUCATI
44 POL ESPARGARO SPAGNOLA RED BULL KTM FACTORY RACING KTM
45 SCOTT REDDING BRITANNICA APRILIA RACING TEAM GRESINI* APRILIA
46 VALENTINO ROSSI ITALIANA MOVISTAR YAMAHA MotoGP YAMAHA
53 TITO RABAT SPAGNOLA REALE AVINTIA RACING* DUCATI
93 MARC MARQUEZ SPAGNOLA REPSOL HONDA TEAM HONDA
94 JONAS FOLGER TEDESCA MONSTER YAMAHA TECH 3* YAMAHA
99 JORGE LORENZO SPAGNOLA DUCATI TEAM DUCATI
* = TEAM SATELLITE
MOTO2
# PILOTA NAZIONALITÀ SCUDERIA MOTO
4 STEVEN ODENDAAL SUDAFRICANA RW RACING GP NTS
5 ANDREA LOCATELLI ITALIANA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
7 LORENZO BALDASSARI ITALIANA PONS HP40 KALEX
9 JORGE NAVARRO SPAGNOLA FEDERAL OIL GRESINI Moto2 KALEX
10 LUCA MARINI ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KALEX
11 SANDRO CORTESE TEDESCA KIEFER RACING KTM
13 ROMANO FENATI ITALIANA MARINELLI RIVACOLD SNIPERS KALEX
16 JOE ROBERTS STATUNITENSE RW RACING GP NTS
20 FABIO QUARTARARO FRANCESE SPEED UP RACING SPEED UP
21 FEDERICO FULIGNI ITALIANA TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX
22 SAM LOWES BRITANNICA CGBM EVOLUTION KTM
23 MARCEL SCHRÖTTER TEDESCA DYNAVOLT INTACT GP SUTER
24 SIMONE CORSI ITALIANA TASCA RACING SCUDERIA Moto2 KALEX
27 IKER LECUONA SPAGNOLA CGBM EVOLUTION KTM
32 ISAAC VINALES SPAGNOLA SAG TEAM KALEX
36 JOAN MIR SPAGNOLA EG 0,0 MARC VDS KALEX
40 HECTOR BARBERA SPAGNOLA PONS HP40 KALEX
41 BRAD BINDER SUDAFRICANA RED BULL KTM AJO KTM
42 FRANCESCO BAGNAIA ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KALEX
44 MIGUEL OLIVEIRA PORTOGHESE RED BULL KTM AJO KTM
45 TETSUTA NAGASHIMA GIAPPONESE IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
51 ERIC GRANADO BRASILIANA FORWARD RACING TEAM KALEX
52 DANNY KENT BRITANNICA SPEED UP RACING SPEED UP
54 MATTIA PASINI ITALIANA ITALTRANS RACING TEAM KALEX
55 HAFIZH SYAHRIN MALESE PETRONAS SPRINTA RACING KALEX
62 STEFANO MANZI ITALIANA FORWARD RACING TEAM KALEX
64 BO BENDSNEYDER OLANDESE TECH 3 RACING TECH 3
73 ALEX MARQUEZ SPAGNOLA EG 0,0 MARC VDS KALEX
77 DOMINIQUE AEGERTER ELVETICA KIEFER RACING KTM
87 REMY GARDNER AUSTRALIANA TECH 3 RACING TECH 3
89 KHAIRUL IDHAM PAWI MALESE IDEMITSU HONDA TEAM ASIA KALEX
95 JULES DANILO FRANCESE SAG TEAM KALEX
97 XAVI VIERGE SPAGNOLA DYNAVOLT INTACT GP SUTER
MOTO3
# PILOTA NAZIONALITÀ SCUDERIA MOTO
5 JAUME MASIA SPAGNOLA BESTER CAPITAL DUBAI KTM
7 ADAM NORRODIN MALESE PETRONAS SPRINTA RACING HONDA
8 NICOLO BULEGA ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KTM
10 DENNIS FOGGIA ITALIANA SKY RACING TEAM VR46 KTM
11 LIVIO LOI BELGA REALE STYLOBIKE KTM
12 MARCO BEZZECCHI ITALIANA MC SAXOPRINT KTM
14 TONY ARBOLINO ITALIANA MARINELLI RIVACOLD SNIPERS HONDA
15 ALONSO LOPEZ SPAGNOLA ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA
16 ANDREA MIGNO ITALIANA ASPAR TEAM Moto3 KTM
17 JOHN McPHEE BRITANNICA CIP KTM
19 GABRIEL RODRIGO ARGENTINA RBA BOE RACING TEAM KTM
21 FABIO DI GIANNANTONIO ITALIANA DEL CONCA GRESINI Moto3 HONDA
23 NICCOLO ANTONELLI ITALIANA SIC58 SQUADRA CORSE HONDA
24 TATSUKI SUZUKI GIAPPONESE SIC58 SQUADRA CORSE HONDA
27 KAITO TOBA GIAPPONESE HONDA TEAM ASIA HONDA
33 ENEA BASTIANINI ITALIANA LEOPARD RACING HONDA
40 DARRYN BINDER SUDAFRICANA RED BULL KTM AJO KTM
41 NAKARIN ATIRATPHUVAPAT TAILANDESE HONDA TEAM ASIA HONDA
42 MARCOS RAMIREZ SPAGNOLA BESTER CAPITAL DUBAI KTM
44 ARON CANET SPAGNOLA ESTRELLA GALICIA 0,0 HONDA
48 LORENZO DALLA PORTA ITALIANA LEOPARD RACING HONDA
58 JUANFRAN GUEVARA SPAGNOLA RBA BOE RACING TEAM KTM
65 PHILIPP OETTL TEDESCA SUDMETAL SCHEDL GP RACING KTM
71 AYUMU SASAKI GIAPPONESE PETRONAS SPRINTA RACING HONDA
75 ALBERT ARENAS SPAGNOLA ASPAR TEAM Moto3 KTM
76 MAKAR YURCHENKO KAZAKA CIP KTM
84 JAKUB KORNFEIL CECA MC SAXOPRINT KTM
88 JORGE MARTIN SPAGNOLA DEL CONCA GRESINI Moto3 HONDA
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