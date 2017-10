MotoGP San Marino, Aegerter vince sotto il diluvio: Morbidelli fuori

10 settembre 2017

Dominque Aegerter vince il GP di San Marino e conquista la prima vittoria stagionale in Moto2, la seconda in carriera. Lo svizzero trionfa sotto un diluvio torrenziale davanti al connazionale Luthi , che accorcia a -9 in classifica iridata dal leader Franco Morbidelli . Giornata nera per l'italiano, tradito dalla pista bagnata e caduto dopo pochi giri dal via. Uno "zero" pesante in ottica mondiale. Sul podio anche il malese Syahrin .

Come in Moto3, anche quella della Moto2 si trasforma presto in una gara a eliminazione, con la pioggia che non smette neanche per un minuto di precipitare sul circuito di Misano. I primi a farne le spese sono Mattia Pasini (che partiva dalla pole position) e Lorenzo Baldassari, a terra dopo appena un paio di giri.



Il k.o. più clamoroso, però, è quello di Morbidelli, che finisce nella ghiaia mentre era in testa e non riesce più ad accendere la moto, rientrando ai box a testa bassa e collezionando così il secondo ritiro del suo 2017 dopo quello di Jerez. Nonostante le 7 vittorie l'italo-brasiliano non può ancora dormire sonni tranquilli: Luthi, bravo a gestire la sua gara e ad accontentarsi del secondo posto, si riavvicina pericolosamente, riaccendendo inaspettatamente la lotta per il titolo.



Possono senza dubbio gioire Aegerter, che torna al successo dopo oltre tre anni, e il malese Syahrin, che ritrova un podio a cinque anni di distanza dal terzo posto nella gara di casa del 2012, corsa come wild card.



Ottima prova per Francesco "Pecco" Bagnaia, quarto al traguardo dopo una gara all'attaco. Giornataccia invece per gli altri italiani: Corsi chiude 8°, De Angelis 12° e Fuligni 16°, con Manzi, Locatelli e Marini che entrano tutti nel listone dei ritirati (ben 16 in totale).