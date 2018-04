Gervinho in Cina: ecco la foto con la maglia dell'Hebei Fortune

26 gennaio 2016

Gervinho-Hebei Fortune: ora è ufficiale. L'attaccante ivoriano, che ieri aveva salutato i compagni a Trigoria, è volato in Cina per iniziare la sua nuova avventura: l'Hebei Fortune Football Club, squadra della regione di Qinhuangdao, a circa 300 km da Pechino, neopromossa nel massimo campionato cinese. L'ivoriano lascia la Roma con un bilancio di 88 partite e 26 gol: per il club giallorosso un affare da circa 18 milioni.