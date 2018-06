Milan, Gattuso ha le idee chiare: "Prenderemo un grande centrocampista"

14/06/2018

A Mosca per assistere all'inaugarazione dei Mondiali, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Premium Sport anche del Milan, dell'attesa per la sentenza Uefa e delle mosse che dovrà effettuare il club sul mercato: "Per fortuna non comincia domani il campionato, abbiamo un po' di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa, ma non siamo fermi, nonostante in questo mese possa sembrare che sia così".