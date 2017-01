Juve: un giovane per Grosso, Mandragora rimane

31 gennaio 2017

I movimenti maggiori sono già stati effettuati in casa Juve , che nell'ultimo giorno di mercato ha bloccato la partenza di Mandragora , cercato da molti club tra cui il Pescara . Niente cessione per Hernanes che, come la scorsa estate, rimane a Torino. De Ceglie , finito fuori rosa, ha rifiutato alcune offerte dalla Serie B. Dall'Empoli arriva in prestito il giovane Matheus Pereira , mentre Kolasinac è stato prenotato per giugno.

La Juve continua nella sua linea verde e si assicura un altro giovane interessante da aggregare alla Primavera di Fabio Grosso. "L'Empoli Fc comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Juventus le prestazioni del calciatore Matheus Pereira Da Silva".I bianconeri stanno provando a cedere Hernanes, che non rientra nei piani di Allegri. Difficile che il brasiliano vada al Genoa, possibile un suo trasferimento all'estero.L'esterno mancino, ormai ai margini della rosa bianconera, è un obiettivo di Brescia e Verona, che si sono fiondate con decisione sul giocatore. De Ceglie, che è in scadenza di contratto, potrebbe partire subito.Nelle ultime ore la Juve ha rischiato di perdere il bosniaco, che è in scadenza di contratto ed è già stato prenotato per giugno. Il Chelsea, infatti, ha offerto sei milioni di euro allo Schalke 04 per avere subito il giocatore, ma il club tedesco ha detto no.Niente da fare per il passaggio di Mandragora al Pescara. Il giocatore - bloccato a inizio stagione da un infortunio - resterà a Torino nonostante il pressing di diversi club come Genoa, Pescara, Sassuolo e Palermo.La Juve ha ceduto in prestito al Willem II Vajebah Sakor, centrocampista classe 1996. Il giocatore, nato in Liberia e di nazionalità norvegese, è già in Olanda dove oggi si è allenato col nuovo club.