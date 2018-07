Juve, il City sorpassa Chelsea e Barcellona per Pjanic

21/07/2018

Tre uomini in uscita, tre valigie pronte. Alla Continassa è tempo di riflessioni sulle cessioni per fare cassa dopo il colpo Ronaldo. Al momento il più vicino a lasciare Torino sembra essere Rugani. Destinazione Chelsea. I Blues hanno offerto 40 milioni per il difensore, ma la Juve valuta il centrale intorno ai 50 milioni. In sostanza ballano una decina di milioni, ma l'impressione è che nei prossimi giorni si possa raggiungere un'intesa a metà strada. Un po' perché l'affare porterebbe un'enorme plusvalenza alle casse bianconere, un po' perché in Premier il giocatore andrebbe a guadagnare circa il doppio del suo ingaggio attuale. Tutti contenti, insomma.



Discorso diverso invece per Pjanic. Il faro bianconero è tentato da almeno tre club, col City per ora in pole su tutti. Alcune indiscrezioni parlano di contatti telefonici tra Guardiola e il giocatore, col club inglese pronto a sborsare cento milioni di euro per il mediano. Cifra importante, che potrebbe convincere la Juve a cedere il suo regista. Ammesso che il giocatore dia il suo via libera, ovviamente. Sullo sfondo, infatti, restano le valutazioni di Miralem, comunque combattuto anche tra il sogno blaugrana e la possibilità di giocare insieme a Ronaldo. In ballo ci sono ingaggi importanti e, al netto di riflessioni economiche, Pjanic alla fine potrebbe anche di rinnovare e decidere di restare alla Juve.



Infine capitolo Higuain. Al momento la situazione del bomber argentino è in stand-by. Pensare che resti a fare la riserva di CR7 sembra improbabile, ma il suo trasferimento andrà studiato con grande attenzione. Già, perché la Juve non solo dovrà trovare un'intesa economica col Chelsea, attualmente la destinazione più probabile per l'attaccante, ma anche col giocatore per una buonuscita che chiuderebbe l'avventura in bianconero con una stretta di mano. Da Londra in realtà filtra ottimismo sul possibile trasferimento in Blues del giocatore, ma per ora la trattativa ha subìto una piccola battuta di arresto. Prima di dare l'assalto finale al Pipita, il Chelsea dovrà infatti piazzare Morata, Giroud e Batshuayi. In particolare tutto potrebbe sbloccarsi dopo la cessione dell'attaccante spagnolo, sicuramente il più appetibile tra i tre.