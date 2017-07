Inter: fissato il prezzo per Perisic, stretta per Vecino

25 luglio 2017

Una squadra forte e competitiva. E' questo l'obiettivo ribadito in Cina da Suning ai dirigenti dell'Inter. Un messaggio forte e chiaro, che in chiave mercato significa molto per Spalletti & Co. La lista dei desideri del tecnico nerazzurro è lunga, ma al momento il nome più caldo sembra quello di Anthony Martial. Un'opzione legata a doppio filo all'affare Perisic, che lo United insegue da tempo. Il croato vuole i Red Devils, ormai è chiaro, ma l'Inter non sembra intenzionata a far sconti. Anzi. Per cedere Ivan i nerazzurri vogliono 50 milioni più il prestito con diritto di riscatto di Martial. Una richiesta importante, che ha provocato una brusca frenata con lo United. In attesa di sviluppi, Mourinho ha deciso di prendere tempo e sondare il mercato a caccia di alternative. Nel frattempo Perisic continua ad allenarsi con l'Inter, tenendo buoni rapporti sia con i compagni, sia col tecnico. Un atteggiamento intelligente, che alla fine potrebbe pagare.