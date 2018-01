Inter, corsa contro il tempo per Pastore: prevale il pessimismo In caso di mancato arrivo dell'argentino, Spalletti bloccherà la partenza di Brozovic al Siviglia

31 gennaio 2018

Tempo reale

Sarà una giornata frenetica per la dirigenza dell'Inter, alla disperata ricerca di rinforzi da regalare a Spalletti. Mentre è stata definita la cessione in prestito (secco, senza diritto di riscatto) di Nagatomo al Galatasaray, è stata bloccata la cessione di Brozovic al Siviglia. Spalletti non ha dato l'ok: vuole prima la certezza che si chiuda per l'arrivo di Pastore, ma la trattativa ha subito un forte rallentamento. Sullo sfondo c'è anche il nome di Duncan per il centrocampo.

NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: DUNCAN Spunta il nome di Duncan per l'Inter. Dopo i vari no sul mercato e il raffreddamento della pista Pastore, i nerazzurri stanno dialogando con il Sassuolo per un possibile scambio tra Duncan (il ghanese, classe '93, ha giocato nell'Inter nel 2012-2013 per poi essere ceduto alla Samp) e Pinamonti. Il dg del Sassuolo Carnevali è giunto nella sede dell'Inter. Sul piatto, appunto, i nomi di Pinamonti e Duncan. Si tratta.

ORE 12,30: PREVALE IL PESSIMISMO PASTORE Aggiornamenti sulla (difficile) trattativa-Pastore. Filtrano notizie negative, ovvero Suning non avrebbe dato l'ok per procedere, ritenendo non congrue le condizioni proposte dal Paris St Germain, ovvero il prestito oneroso di 5 milioni e il riscatto a 25-28 obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League. I colloqui non sono conclusi, si procede, Sabatini e Ausilio sono nella sede dell'Inter e non nelle stanze del calciomercato. Brozovic attende anche lui di capire se il Siviglia può essere la sua prossima tappa.

PASTORE: "NON SO SE RESTO". MA SERVONO 5 MILIONI Martedì sera Javier Pastore è sceso in campo col Psg in Coupe de la Ligue. Un tempo in campo, poi la sostituzione per un piccolo affaticamento muscolare. Al termine del match il diretto interessato ha spiegato: "Se resto a Parigi? Non lo so ancora". Parole alle quali hanno fatto eco quelle di Emery: "Mi ha detto che esiste la possibilità che vada via".



Ma l'accordo tra Inter e Psg ancora non è stato trovato. Il motivo è ovviamente la formula del trasferimento. L'Inter può proporre soltanto un prestito con diritto di riscatto, non con l'obbligo. Una proposta che non può soddisfare il Psg. La scappatoia è stata trovata: impostare un prestito oneroso molto alto, in modo che si configuri come sorta di anticipo per il riscatto di giugno. Così la cifra è stata fissata: 5 milioni di euro subito, riscatto fissato a 25. Ma per l'Inter questi 5 milioni sono un ostacolo non da poco. Serve l'ok di Suning per sbloccare la situazione. Intanto Simonian, agente del calciatore, ha l'accordo totale con l'Inter.

BROZOVIC AL SIVIGLIA SOLO SE ARRIVA PASTORE Martedì sera l'Inter aveva già predisposto un volo Milano-Siviglia per Marcelo Brozovic. Accordo totale con il club allenato da Vincenzo Montella per il prestito del centrocampista croato. Un'operazione importante: 1 milione di euro per il prestito fino a giugno, diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Tutti d'accordo, Brozovic compreso. Poi in tarda serata lo stop di Spalletti, che ha di fatto bloccato il croato, già pronto ad imbarcarsi per Siviglia. Il tecnico nerazzurro è stato chiaro: senza la certezza di acquistare Pastore, Brozovic non partirà. Operazione quindi in stand-by.



LE ALTERNATIVE A PASTORE: ANCORA GAITAN L'Inter lavora su più tavoli: insiste per Pastore ma prova a non farsi trovare impreparata, anche se il tempo corre e le 23 si avvicinano. Sul taccuino di Ausilio e Sabatini c'è sempre il nome di Nico Gaitan, argentino classe '88 dell'Atletico Madrid. È la prima scelta in caso di mancato arrivo di Pastore, ma l'ostacolo è lo Zenit di Mancini, che vorrebbe il fantasista a titolo definitivo. L'Inter propone il prestito. L'altro nome è sempre quello di Joaquin Correa del Siviglia, ma Montella oppone resistenza.

NAGATOMO AL GALATASARAY: PRESTITO SECCO SENZA DIRITTO DI RISCATTO Era arrivato all'Inter nell'ultimo giorno del mercato invernale, il 31 gennaio 2011, esattamente 7 anni fa, grazie all'intervento provvidenziale di un pony express che consegnò, sfrecciando il motorino, il contratto del giapponese in Lega Calcio. Oggi Yuto Nagatomo saluterà i colori nerazzurri: è volato a Istanbul dove sosterrà le visite mediche con il Galatasaray. Solo un arrivederci, per ora: prestito secco oneroso da 700mila euro, ma non è stata fissata alcuna cifra per il riscatto.

SPALLETTI VUOLE UN REGISTA: M'BIA DELL'HEBEI FORTUNE Spalletti non si riterrà soddisfatto se, dopo le partenze di Joao Mario e Brozovic non dovessero arrivare due pedine. E se la prima è Pastore, l'altra riguarda il ruolo di centrocampista centrale. Un mediano-regista di carattere e personalità. Sfumato Lobotka, troppo caro, nelle ultime ore si proverà a portare a Milano Stephane M'Bia, camerunese classe '86, ex Siviglia. Attualmente milita nella squadra cinese dell'Hebei Fortune.

