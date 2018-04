Fiorentina, Gabigol nel mirino: servono 15-20 milioni

25 gennaio 2016

La Fiorentina è al lavoro per portare in Italia Gabriel Barbosa Almeida , ormai noto come Gabigol . L'attaccante del Santos in Brasile è considerato l'erede di Neymar e su di lui ci sono già alcuni tra i più importanti club europei come Psg e Barcellona . Il club dei Della Valle ha intenzione di effettuare un investimento importante e di prospettiva, visto che il ragazzo ha solamente 19 anni. Il Santos parte da una richiesta di 15-20 milioni di euro.

Dopo l'addio di Pepito Rossi e quello di Mario Gomez l'estate scorsa, la Viola ha voglia di portare a Firenze un nuovo giocatore in grado di far sognare il pubblico del Franchi. Il nuovo obiettivo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si chiama Gabriel Barbosa Almeida, attaccante che sta entusiasmando il Santos a suon di gol e prestazioni super.



Gabigol, come è già stato soprannominato in patria, ha sinora realizzato 29 reti in 102 gare col proprio club. Mancino naturale, può ricoprire più ruoli in attacco (centravanti, esterno di sinistra/destra, mezzapunta) e non vede l'ora di cominciare una nuova avventura in Europa. Su di lui, oltre alla Viola, ci sono anche Psg e Barcellona ma la Fiorentina vuole puntarci forte già per questa sessione di mercato. I brasiliani chiedono 15-20 milioni di euro, un investimento importante ma non così esagerato se si considera la prospettiva: a Firenze pensano già al nuovo Batistuta.