Fiorentina, è fatta per Tello

18 gennaio 2016

Cristian Tello è ormai un giocatore della Fiorentina . Il blitz dei dirigenti gigliati a Barcellona (proprietaria del cartellino) è andato a buon fine e l'esterno spagnolo arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il calciatore, classe '91, ha giocato nell'ultimo anno e mezzo con il Porto , dove ha collezionato complessivamente 57 presenze e 10 gol. Per il centrocampo è fatta per Tino Costa .

Alla fine ha prevalso la volontà del giocatore che, come ammesso nel pomeriggio dal suo agente, ha voluto fortissimamente la Fiorentina. La dirigenza viola ha operato a stretto contatto con i rappresentanti di Tello (Orobtig e Setvals) ,arrivando alla tanto attesa fumata bianca. Entro due tre giorni arrivetà l'ufficializzazione. Il club di Della Valle può esercitare a maggio il diritto di riscatto a 8 milioni, alle stesse condizioni del Porto, ma il Barcellona ha la facoltà di annullare questo diritto pagando un indennizzo.



Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Tino Costa, dallo Spartak Mosca via Genoa. Il centrocampista argentino sbarca a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni. Due colpi per Paulo Sousa, chiamato ora a risollevare le sorti di una squadra andata in crisi nelle ultime uscite.