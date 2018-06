Cadena Ser: "Allegri ha detto no a Perez". Che insiste...

5 giugno 2018

E' quanto emerge nelle ultime, frenetiche, ore che seguono l'addio all'improvviso di Zidane del 31 maggio. Il tecnico delle tre Champions ha lasciato una panchina magnificamente... scomoda per chiunque prenderà il suo posto. E la logica del Real Madrid e di Perez è di andarsi a prendere tecnici che abbiano confidenza con la Champions. Come Mourinho nel 2010, Ancelotti nel 2013, Benitez nel 2015 e appunto Zidane nel 2016, Zizou l'aveva vinta da vice-Ancelotti.

Allegri non l'ha mai vinta, è vero. Ma tolti Guardiola e Luis Enrique, che l'hanno conquistata col Barcellona ma sono "figli" del club rivale e dunque non avvicinabili, è verso Allegri l'attrazione fatale (due finali e quattro scudetti), un tecnico gestore di campioni e di umori, com'è necessario nei club come il Real. E pure la Juventus.

Sul no di Allegri, che per il 2018 ha l'aria di essere definitivo, per il 2019 si vedrà, ci possono stare anche questioni private, familiari, al di là del lavoro. Che è un lavoro che si chiama Juventus, ovvero uno dei cinque club al top in Europa.