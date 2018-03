Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Il calcio piange Davide Astori Il calcio piange Davide Astori, morto a 31 anni in un albergo di Udine la notte prima della gara contro i friulani. Il capitano della Fiorentina è deceduto per un malore. Una vita tutta in difesa, trascorsa sui campi più importanti della Serie A. Le giovanili nel Ponte San Pietro, poi nel Milan. Poi il passaggio al calcio professionistico. Prima Pizzighettone, poi Cremonese, Cagliari, Roma e infine Fiorentina. In azzurro Astori ha vestito quattro volte la maglia dell'Under 18 e 14 quella della Nazionale maggiore, segnando un gol. >