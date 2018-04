Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Champions League, record storico per Cristiano Ronaldo Ennesimo record storico per Cristiano Ronaldo in Champions League. Andando in gol nel primo tempo della sfida con il Borussia Dortmund il portoghese è diventato il primo giocatore della storia della competizione ad essere andato a segno in tutte e sei le partite del girone di qualificazione. Sono già nove le reti di CR7 in questa Champions. >