Formula E, tabella speciale per Vergne a NY: Francia-Croazia 1-0

16/07/2018

Mentre Jean Eric Vergne era in pista per le qualifiche dell'E-Prix di New York, la sua Francia si giocava la finale dei Mondiali di Russia 2018 contro la Croazia. E visto che il suo titolo, quello di Formula E, era già in tasca, il team Techeetah ha pensato bene di comunicargli l'andamento della partita di Mosca...