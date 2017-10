In 21 giorni la drammatica resa della Ferrari

Il paradosso è che il potenziale per un deciso cambio di passo c’era, con la Ferrari che offriva l’impressione di essere almeno al livello della Mercedes, se non un passo in avanti come dimostrato in Malesia e a Singapore. Invece Vettel ha raccolto la miseria di 12 punti in tre gare, mentre Hamilton andava in fuga senza troppi patemi. Un crollo verticale che deve far riflettere gli uomini in rosso, che vedono la coppa più importante viaggiare in un'altra direzione quando Vettel aveva a disposizione lo strumento utile per scrivere un’altra storia, dal finale meno amaro e frustrante.