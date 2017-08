Ferrari, ufficiale il rinnovo di Raikkonen per un anno

22 agosto 2017

L'inizio di stagione con la Ferrari ha convinto tutti, e l'assistenza a Vettel in pista nel Gran Premio d'Ungheria ha fatto il resto. Raikkonen in versione bodyguard è piaciuto a tutti. "Come facciamo a dividerli". Aveva detto il presidente Marchionne e così è arrivato il giusto premio al finlandese. Contratto rinnovato per una stagione. Poche righe da Maranello per comunicare che: "La Scuderia Ferrari ha rinnovato l’accordo di collaborazione tecnico-agonistica con Kimi Raikkonen. Nella stagione sportiva 2018, il pilota finlandese sarà quindi impegnato nel campionato mondiale F1 con il team di Maranello".