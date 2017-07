F1 Ungheria, Vettel stratosferico nelle Libere 3

La giornata da "insalata mista" è definitivamente alle spalle. La Ferrari di Sebastian Vettel trova gli assetti giusti e sembra volare sull'asfalto dell'Hungaroring. Il tempo finale è lì a dimostrarlo: il record del tracciato che apparteneva a Rubens Barrichello da 13 anni è ormai solo un ricordo e Seb, a questo punto, si prende di forza il ruolo di favorito numero uno per la pole position. Sarebbe un segnale importantissimo in ottica mondiale, visto che è dal GP di Monaco che una Rossa non scatta davanti a tutti.



L'altra Ferrari di Kimi è alle spalle del leader mondiale, ma a quasi mezzo secondo, sintomo di uno strapotere davvero assoluto del tedesco. La vera notizia, comunque, è il distacco clamoroso delle due Mercedes. Valtteri Bottas strappa il terzo crono ma è a quasi un secondo, Lewis Hamilton invece è addirittura quinto (bruciato da Verstappen nel finale) e accusa praticamente un secondo e mezzo. Un'eternità, specialmente in un circuito breve come quello ungherese.



Entrambe le Frecce d'Argento hanno iniziato la sessione girando parecchio con le soft e probabilmente tenteranno di passare il taglio della Q2 con quella mescola per poi utilizzarla in partenza domenica. Il feeling con le supersoft, d'altronde, è apparso praticamente nullo, con i piloti più volte alle prese con lunghi e problemi di stabilità.



Ricciardo, dominatore assoluto del venerdì, scivola in ottava posizione dopo aver completato appena sette giri a causa di un problema tecnico alla sua RB13, mentre si confermano in grande spolvero le McLaren e le Renault: sesto tempo per Vandoorne davanti a Hulkenberg, nono e decimo Alonso (nel giorno del suo compleanno) e Palmer.



Da segnalare un altro problema di natura fisica per Felipe Massa, che abbandona in anticipo la sessione e si prepara a lasciare il sedile della sua Williams a Paul Di Resta per le qualifiche del pomeriggio.