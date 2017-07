F1 Ungheria, Ricciardo vola anche nelle Libere 2

Questa Red Bull, ora, fa davvero paura. Dopo la sorprendente prestazione della mattinata, Daniel Ricciardo ribadisce le sue intenzioni bellicose e regola tutti i big del mondiale con uno straordinario 1'18''455. L'obiettivo dell'australiano è chiaro: mettere i bastoni tra le ruote ai due team che duellano per la classifica iridata e magari provare a centrare una pole position che manca ormai da Monaco 2016. Il nuovo telaio portato in Ungheria dalla scuderia austriaca sembra assicurare grande stabilità e nell'ultimo settore la RB13, almeno quella di Daniel, vola.



Tutti i top driver, in ogni caso, sono lì: sei piloti in meno di mezzo secondo. Vettel si mette alle spalle le difficoltà della FP1 e chiude col secondo miglior tempo, facendo registrare segnali molto positivi anche in fase di simulazione passo gara. Dietro la Ferrari del leader mondiale si piazzano i due finlandesi Bottas e Raikkonen, mentre indicazioni discordanti hanno caratterizzato il pomeriggio di Lewis Hamilton. Il britannico centra un gran tempo a inizio turno con le gomme soft, ma poi riscontra qualche difficoltà con le supersoft e sceglie di concentrarsi solo sullo studio degli assetti da gara. Sesta, a + 0''496 da Ricciardo, c'è l'altra Red Bull di Max Verstappen, apparso meno a suo agio rispetto al compagno di team.



Nella top 10 si confermano le due McLaren di Alonso e Vandoorne (rispettivamente 8° e 10°) e la Renault di Hulkenberg (7°), con la Toro Rosso di Sainz che risale fino alla nona casella. Decisamente più in crisi invece le Force India e le Williams.



Da segnalare un brutto incidente per la Sauber di Pascal Wehrlein, che finisce a muro più o meno nella stessa zona in cui in mattinata si era schiantata la Haas di Giovinazzi. Bandiere rosse e sessione interrotta per parecchi minuti, ma nessuna conseguenza per il pilota. Un altro botto, questa volta per la Renault di Palmer, costringe la direzione gara a sospendere di nuovo il turno a pochi minuti della fine, restringendo ulteriormente il tempo per provare gli assetti di gara.