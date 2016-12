F1, Mercedes: più libertà per Hamilton e Rosberg

11 marzo 2016

"Lewis e Nico sono insieme da due anni e funzionano benissimo - ha dichiarato Wolff - c'è grande rispetto tra di loro, per questo abbiamo voluto alleggerire il nostro peso sulle loro scelte. Ci aiuta anche il regolamento della FIA che prevede sempre meno input dell'ingegneria verso la macchina e il pilota".



Un altro fattore che inciderà nel rendere le gare meno "controllate" dai meccanici è la limitazione dei messaggi radio tra box e monoposto prevista per quest'anno. "E' una cosa davvero positiva per il nostro sport, metterà più pressione ai piloti, a cui sarà richiesto un maggiore sforzo". Mentre per tutti noi appassionati vorrà dire più imprevedibilità e più divertimento.