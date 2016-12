F1, Helmut Marko: "Ricciardo piace a Mercedes e Ferrari"

23 marzo 2016

Ferrari e Mercedes, dunque, hanno messo nel mirino i talenti più promettenti del circuito. In particolare a Maranello seguono con grande interesse la crescita di Ricciardo, che in Australia ha chiuso il Gp al quarto posto mostrando il meglio del repertorio. Il driver australiano sembra avere qualità e carattere giusti per prendere il posto di Raikkonen, ma sarà dura strapparlo alla Red Bull.



"Siamo certi di poter migliorare molto le nostre prestazioni e di poter mettere in pista una vettura notevolmente competitiva nel 2017, sia per quanto riguarda il telaio che il motore", ha precisato infatti Helmut Marko, lasciando intendere che la scuderia proverà in tutti i modi a trattenere il pilota.



Discorso simile per Max Verstappen, che alla Toro Rosso sta facendo esperienza e confermando tutto quello che di buono si dice sul suo conto. L'olandese ha grinta e "manico" e fa gola a molti. In particolare però sembra piacere alla Mercedes, che avrebbe già chiesto informazioni sul suo conto per il futuro insieme alla scuderia di Maranello. Ferrari e Mercedes sempre contro: anche sul mercato-piloti.