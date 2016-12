F1, Hamilton rende onore alla Ferrari: "Bella lotta, oggi loro bravissimi"

5 settembre 2015

Nonostante la settima pole position stagionale, Lewis Hamilton teme la grande Ferrari vista a Monza: "Per noi è stata una buona giornata, ma loro sono stati davvero bravissimi. Siamo molto vicini. Bello vedere una lotta così agguerrita. Meccanici e ingegneri hanno migliorato l'affidabilità del motore ed è stato importante. A Spa però era andata meglio". Amaro Nico Rosberg : "Ho un motore vecchio di sei gare, mi è costato due posizioni".

Il tedesco sa che potrebbe trovarsi ad affrontare una domenica complicata: "Passare una Ferrari è possibile, passarne due potrebbe essere improbabile. Con questo motore sarà difficile anche in gara, perché ha fatto già tantissimi km. Ma anche Lewis non è lontano. Certamente essere arrivato quarto è un brutto risultato, credo che sia importante iniziare lo sviluppo per l'anno prossimo quanto prima. Anche perché nel mondiale costruttori la Ferrari è lontana, perciò fare già qualche prova è possibile".