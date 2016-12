F1, Hamilton: "Non si può vincere sempre"

27 novembre 2016

Lewis Hamilton cede lo scettro iridato dopo due anni, ma non ha niente da rimproverarsi. "Ho fatto tutto quello che potevo in queste quattro gare, ma non si può vincere sempre. Ho avuto un po' di problemi durante l'anno, ma sono felice delle vittorie raggiunte. Sto benissimo, ringrazio tutti quelli che sono venuti a sostenerci. E' un privilegio aver raggiunto questi successi. Faccio i complimenti a Nico per il suo primo Mondiale", ha detto.

"Ringrazio la mia famiglia, la mia squadra per l'ottimo lavoro", ha aggiunto. Niki Lauda, presidente non esecutivo Mercedes, mette la ciliegina sulla torta di questa domenica trionfale per le Frecce d'Argento: "1° Lewis, Nico 2° e campione, tutto perfetto. Alla fine la guerra è stata molto interessante, ma dobbiamo parlare con Lewis per capire come mai era così lento alla fine..."